В Башкирии найдено тринадцатое за этот год тело рыбака

В Башкирии за этот год утонуло уже 13 рыбаков. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Тринадцатое тело было найдено на днях. Сначала были обнаружены лодка и личные вещи рыбака выше по течению от пляжа «Берег Солнца» в Уфе. После этого спасатели извлекли из воды бездыханное тело.

Учитывая число жертв, Госкомитет в очередной раз напоминает жителям Башкирии о соблюдении мер безопасности во время рыбалки. Во-первых, от спиртного точно необходимо отказаться. Во-вторых, рыбак должен позаботиться о спасательном жилете. Также рыболовов просят не выводить лодку на фарватер движения речных судов и не плавать на лодке в сильный ветер на крупных озёрах, реках и водохранилищах. И еще один важный момент – не спать в лодке на плаву.