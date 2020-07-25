В Башкирии возобновили выдачу сертификатов на техсредства реабилитации

В Башкирии с 22 июля возобновили выдачу сертификатов на технические средства реабилитации из регионального перечня. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

Появился этот перечень еще в прошлом году, но в феврале начались проблемы с финансированием, и выдача сертификатов была приостановлена. В итоге собралась очередь на их получение.

Инвалиды и родители детей-инвалидов уже надеялись на эти приспособления, которые реально улучшают качество жизни. Это, например, персональный спутниковый датчик-маяк, небулайзер компрессионного типа, дренажный виброжилет, кислородный концентратор, ванна надувная и сиденье для ванны, кровать с механическим приводом, стол прикроватный, глюкометр с речевым выходом, FM-системы к кохлеарным имплантам. И вот, вопрос решён!

Ленара Иванова, сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ

Более 400 сертификатов уже направлены в МФЦ для выдачи тем, кому это необходимо. Срок действия сертификатов остался прежним – 60 дней. Реализовать сертификаты можно у любых поставщиков техсредств реабилитации.

Сегодня наиболее активно принимают наши сертификаты ООО Медтехника, ИП Ильясов, ООО Медсервис+, Мастер слуха и другие. Сейчас прорабатываем взаимодействие с новыми поставщиками ТСР. Что радует, их становится все больше, а значит, людям будет ещё удобнее. Одним словом, потихоньку двигаемся вперёд. Думаем о необходимости выставок ТСР, где бы демонстрировались новые разработки, которые упрощают жизнь инвалидов.

Ленара Иванова, сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ