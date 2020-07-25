В Башкирии возобновили выдачу сертификатов на техсредства реабилитации

Сегодня наиболее активно принимают наши сертификаты ООО Медтехника, ИП Ильясов, ООО Медсервис+, Мастер слуха и другие. Сейчас прорабатываем взаимодействие с новыми поставщиками ТСР. Что радует, их становится все больше, а значит, людям будет ещё удобнее. Одним словом, потихоньку двигаемся вперёд. Думаем о необходимости выставок ТСР, где бы демонстрировались новые разработки, которые упрощают жизнь инвалидов.

Ленара Иванова, сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ