В Башкирии возобновили выдачу сертификатов на техсредства реабилитации
В Башкирии с 22 июля возобновили
выдачу сертификатов на технические средства реабилитации из регионального
перечня. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара
Иванова.
Появился этот перечень
еще в прошлом году, но в феврале начались проблемы с финансированием, и выдача
сертификатов была приостановлена. В итоге собралась очередь на их получение.
Инвалиды и родители детей-инвалидов
уже надеялись на эти приспособления, которые реально улучшают качество жизни. Это,
например, персональный спутниковый датчик-маяк, небулайзер компрессионного типа,
дренажный виброжилет, кислородный концентратор, ванна надувная и сиденье для ванны,
кровать с механическим приводом, стол прикроватный, глюкометр с речевым выходом,
FM-системы к кохлеарным имплантам. И вот, вопрос решён!
Ленара Иванова, сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ
Более 400 сертификатов
уже направлены в МФЦ для выдачи тем, кому это необходимо. Срок действия
сертификатов остался прежним – 60 дней. Реализовать сертификаты можно у любых поставщиков
техсредств реабилитации.
Сегодня наиболее активно принимают
наши сертификаты ООО Медтехника, ИП Ильясов, ООО Медсервис+, Мастер слуха и другие.
Сейчас прорабатываем взаимодействие с новыми поставщиками ТСР. Что радует, их становится
все больше, а значит, людям будет ещё удобнее. Одним словом, потихоньку двигаемся
вперёд. Думаем о необходимости выставок ТСР, где бы демонстрировались новые разработки,
которые упрощают жизнь инвалидов.
Ленара Иванова, сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ