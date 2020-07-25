На трассе М-5 в Башкирии скончался житель Тульской области

В Башкирии за последние сутки произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, пополнивших статистику смертей. Пять человек в ДТП погибли и шесть – получили травмы.

Одно из таких ДТП произошло в Благоварском районе Башкирии на трассе М-5. На 1395 км столкнулись два автомобиля. Как сообщил Главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов, за рулем кроссовера Haval находился 47-летний житель Тульской области, а вторым автомобилем - Lada - управлял 29-летний житель Буздякского района.

Столкновение оказалось серьезным. В итоге ДТП унесло жизнь жителя Тульской области. Он скончался еще до прибытия скорой помощи.

Еще один страшный случай произошел ранним утром в Альшеевском районе. На дороге Стерлитамак-Раевка автомобиль ВАЗ-2114 вылетел в кювет. 28-летний житель Стерлитамакского района, находящийся за рулем отечественного авто, скончался на месте. Причины ДТП пока остаются неизвестными.