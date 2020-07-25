За сутки трое жительниц Уфы погибли под колесами авто и мототранспорта

В Уфе за сутки под колесами транспортных средств погибли трое женщин. Дорожно-транспортные происшествия унесли жизни в Демском и Калининском районах Уфы.

В Калининском районе молодой мотоциклист 19 лет наехал на 33-летнюю жительницу башкирской столицы. При этом женщина переходила дорогу в неустановленном месте, а водитель мотоцикла помимо того, что не имел прав на управление транспортом, так еще был весьма нетрезв. Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что женщину доставили в больницу, где к полуночи она скончалась.

Еще один трагический случай произошел на Демском шоссе недалеко от остановки «Золотая рыбка». Здесь 35-летний житель Уфы, управляя автомобилем Hyundai Matrix наехал на 61-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе. Женщина скончалась еще до прибытия кареты скорой помощи.

Примерно через час после этого на Демском шоссе сбили еще одну женщину. Автомобиль под управлением 71-летнего уфимца наехал на 41-летнюю женщину, которая тоже переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Чуть позже женщина скончалась в больнице.