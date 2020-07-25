За прошедшие полгода в Башкирии изъято более 100 кг наркотиков

Из незаконного оборота сотрудниками органов внутренних дел изъято более 110 кг наркотических средств. Участковыми уполномоченными полиции осуществляется контроль за поведением более 27 тысяч лиц, состоящих на профилактических учетах, в том числе 2,5 тысяч хронических алкоголиков, 3 тысяч лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 1 тысячи лиц, употребляющих наркотические вещества.

Пресс-служба МВД по РБ