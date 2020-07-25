За прошедшие полгода в Башкирии изъято более 100 кг наркотиков
В Башкирии прошло совещание органов МВД в режиме видеосвязи, на
котором обсудили итоги полугодия.
По данным МВД республики, в регионе за полгода сократилось число разбоев,
грабежей и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью граждан.
Отмечается
уменьшение числа преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного
опьянения. Раскрыто около 800 криминальных деяний прошлых лет. В суды
направлено более 3600 уголовных дел. Полицейскими раскрыто около 80
преступлений, совершенных в составе организованной группы или преступного
сообщества. Привлечено к уголовной ответственности 40 участников организованных
групп, выявлено 8 преступлений, предусмотренных ст.210 УК РФ (организация
преступного сообщества).
Пресс-служба МВД по РБ
Кроме того, за последние 6 месяцев было отмечено более полутора
тысяч экономических преступлений, зарегистрировано примерно 240 случаев
взяточничества.
Еще
около 3 тысяч преступлений, зафиксированных правоохранителями, относятся к
незаконному обороту наркотиков. За полгода пресекли деятельно 4 подпольных
лабораторий, в которых изготавливали наркотические вещества.
Из незаконного оборота сотрудниками органов внутренних дел изъято
более 110 кг наркотических средств. Участковыми
уполномоченными полиции осуществляется контроль за поведением более 27 тысяч
лиц, состоящих на профилактических учетах, в том числе 2,5 тысяч хронических
алкоголиков, 3 тысяч лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений, 1 тысячи лиц, употребляющих наркотические вещества.