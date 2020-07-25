В Уфе пожилым людям раздали бесплатные маски

В Уфе накануне по всем районам проходила раздача бесплатных масок лицам старше 65 лет и жителям столицы с хроническими заболеваниями. Часть средств индивидуальной защиты были доставлены горожанам домой.

В Октябрьском районе Уфы раздача масок проходила возле ТСК «Корсо». Всего в этом районе раздали 700 масок. В Калиниском районе волонтерами МБУ ОДПК «Лидер» проведена раздача на остановках общественного транспорта. В Демском районе волонтеры передавали горожанам маски в нескольких местах.

Волонтеры Дёмского района также приняли участие в акции заботы и передали гражданам медицинские маски и антисептики. Работа велась как в многолюдных местах – напротив «Южного» рынка, перед магазином «Перекрёсток» (ул. Магистральная 2а), около Дёмской торговой базы и ТК «Алтын», так и в формате доставки до дверей квартир пожилых жителей района. Всего раздали более 500 масок, из которых около 300 – людям пожилого возраста и жителям с хроническими заболеваниями.

Пресс-служба Администрации Уфы

В Кировском районе маски раздавали педагоги объединения «Йэшлек» совместно с волонтерами. Здесь местами выдачи масок стали парки, скверы и остановки. В Ленинском районе было передано жителям города около 550 масок и антисептиков. Еще столько же – в Орджоникидзевском районе.

В Советском районе Уфы также раздавали маски в общественных местах, магазинах, остановках общественного транспорта, уделяя особое внимания людям старшего возраста. Передано жителям района за день более 500 масок. Доставка и передача масок людям старшего поколения, лицам с хроническими заболеваниями будет продолжена и в выходные дни.

Пресс-служба Администрации Уфы

Фото: Пресс-служба Администрации Уфы