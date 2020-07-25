В Уфе пожилым людям раздали бесплатные маски

В Уфе накануне по всем районам проходила раздача бесплатных
масок лицам старше 65 лет и жителям столицы с хроническими заболеваниями. Часть
средств индивидуальной защиты были доставлены горожанам домой.
В Октябрьском районе Уфы раздача масок проходила возле ТСК «Корсо».
Всего в этом районе раздали 700 масок. В Калиниском районе волонтерами МБУ ОДПК
«Лидер» проведена раздача на остановках общественного транспорта. В Демском
районе волонтеры передавали горожанам маски в нескольких местах.
Волонтеры Дёмского района также приняли участие в акции
заботы и передали гражданам медицинские маски и антисептики. Работа велась как
в многолюдных местах – напротив «Южного» рынка, перед магазином «Перекрёсток»
(ул. Магистральная 2а), около Дёмской торговой базы и ТК «Алтын», так и в
формате доставки до дверей квартир пожилых жителей района. Всего раздали более
500 масок, из которых около 300 – людям пожилого возраста и жителям с
хроническими заболеваниями.
Пресс-служба Администрации Уфы
В Кировском районе маски раздавали педагоги объединения
«Йэшлек» совместно с волонтерами. Здесь местами выдачи масок стали парки,
скверы и остановки. В Ленинском районе было передано жителям города около 550
масок и антисептиков. Еще столько же – в Орджоникидзевском районе.
В Советском районе Уфы также раздавали маски в общественных местах,
магазинах, остановках общественного транспорта, уделяя особое внимания людям
старшего возраста. Передано жителям района за день более 500 масок. Доставка и
передача масок людям старшего поколения, лицам с хроническими заболеваниями
будет продолжена и в выходные дни.