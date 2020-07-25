В Уфе пожилым людям раздали бесплатные маски

Волонтеры Дёмского района также приняли участие в акции заботы и передали гражданам медицинские маски и антисептики. Работа велась как в многолюдных местах – напротив «Южного» рынка, перед магазином «Перекрёсток» (ул. Магистральная 2а), около Дёмской торговой базы и ТК «Алтын», так и в формате доставки до дверей квартир пожилых жителей района. Всего раздали более 500 масок, из которых около 300 – людям пожилого возраста и жителям с хроническими заболеваниями.

Пресс-служба Администрации Уфы