Радий Хабиров рассказал, чему в Башкирии долго не уделяли внимание

Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии, чему именно в республике долго не уделяли внимания. До 2024 года ситуация должна сильно измениться.
Сегодня в регионе имеется 2098 фельдшерско-акушерских пунктов. И, по словам Радия Хабирова, 60% из них нуждаются в ремонте. К 2024 году планируется, наконец, привести ФАПы в порядок и заменить старое оборудование.
В негодность по всей Башкирии пришли 406 ФАПов. В ближайшее время ремонт в 4 пунктах Татышлинского района будет завершен. Как рассказал руководитель региона, они появятся в селах Старокайпаново, Старокальмиярово, Бадряшево и в деревне Маматаево.
Всего в течение 2020 года запланировано построить 109 фельдшерско-акушерских пунктов.
Фото: соцсети Радия Хабирова, Главы РБ