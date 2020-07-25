Радий Хабиров рассказал, чему в Башкирии долго не уделяли внимание

Наверное, только сельские жители понимают, что такое фельдшерско-акушерский пункт. Это не только медицина - по сути, это центр жизни для любого села. И перед нами стоит, в общем-то, непростая задача. Долгие годы мы не уделяли внимание сельской медицине. Более того, в рамках так называемой оптимизации перекромсали многое, что было раньше.

Радий Хабиров, Глава РБ