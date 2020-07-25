Радий Хабиров рассказал, чему в Башкирии долго не уделяли внимание

Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии, чему именно в республике долго не уделяли внимания. До 2024 года ситуация должна сильно измениться.

Сегодня в регионе имеется 2098 фельдшерско-акушерских пунктов. И, по словам Радия Хабирова, 60% из них нуждаются в ремонте. К 2024 году планируется, наконец, привести ФАПы в порядок и заменить старое оборудование.

Наверное, только сельские жители понимают, что такое фельдшерско-акушерский пункт. Это не только медицина - по сути, это центр жизни для любого села. И перед нами стоит, в общем-то, непростая задача. Долгие годы мы не уделяли внимание сельской медицине. Более того, в рамках так называемой оптимизации перекромсали многое, что было раньше.

Радий Хабиров, Глава РБ

В негодность по всей Башкирии пришли 406 ФАПов. В ближайшее время ремонт в 4 пунктах Татышлинского района будет завершен. Как рассказал руководитель региона, они появятся в селах Старокайпаново, Старокальмиярово, Бадряшево и в деревне Маматаево.

Всего в течение 2020 года запланировано построить 109 фельдшерско-акушерских пунктов.

Фото: соцсети Радия Хабирова, Главы РБ 