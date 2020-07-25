Радий Хабиров рассказал, как очистить душу

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал своим подписчикам в соцсетях, как можно очистить душу.

В Башкирии приступили к строительству хосписа. За текущий год запланировано установить коробку. Каким будет хоспис в итоге, руководитель региона показал в соцсетях. Открытие намечено на осень следующего года.

Также Радий Хабиров выразил благодарность всем тем, кто помог собрать первую сумму на строительство. Именно благодаря этим средствам удалось создать сам проект хосписа и начать работу.

Но денег на полное завершение работ не хватает, потому Глава Башкирии и обратился к жителям республики.

Хоспис строим основательный, большой и комфортный. Он будет самым большим и современным в России. Поэтому нам нужно ещё собирать и собирать деньги. В связи с этим подумалось: многие из нас, кто шел к успеху, все-таки порой совершали поступки, о которых жалеем или стыдимся. И вот она - возможность той самой попытки очистить свою душу и помочь тем, кому это особенно нужно. Пишите, вносите, помогайте. Вместе построим.

Радий Хабиров, Глава РБ

Фото: соцсети Радия Хабирова, Главы РБ