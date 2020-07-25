Радий Хабиров рассказал, как очистить душу

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал своим подписчикам в соцсетях, как можно очистить душу.
В Башкирии приступили к строительству хосписа. За текущий год запланировано установить коробку. Каким будет хоспис в итоге, руководитель региона показал в соцсетях. Открытие намечено на осень следующего года.
Также Радий Хабиров выразил благодарность всем тем, кто помог собрать первую сумму на строительство. Именно благодаря этим средствам удалось создать сам проект хосписа и начать работу.
Но денег на полное завершение работ не хватает, потому Глава Башкирии и обратился к жителям республики.
Фото: соцсети Радия Хабирова, Главы РБ