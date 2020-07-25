В Башкирию поступила сотня новых аппаратов ИВЛ

В Башкирию накануне поступила сотня новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Это первая партия из ожидаемых 300 единиц, сообщили в Минздраве РБ.

Аппараты были доставлены в клинико-диагностический инфекционный центр села Зубово. Позже аппараты будут распределены между медицинскими учреждениями региона и установлены, готовые к дальнейшей эксплуатации.