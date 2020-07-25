В Башкирию поступила сотня новых аппаратов ИВЛ

В Башкирию накануне поступила сотня новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Это первая партия из ожидаемых 300 единиц, сообщили в Минздраве РБ.

Аппараты были доставлены в клинико-диагностический инфекционный центр села Зубово. Позже аппараты будут распределены между медицинскими учреждениями региона и установлены, готовые к дальнейшей эксплуатации.

На покупку аппаратов ИВЛ предусмотрено финансирование суммой 558 600,0 тысяч рублей.

Ранее в республику были поставлены 43 аппарата ИВЛ, которые были направлены в медицинские организации республики – Городскую клиническую больницу №8 г.Уфы, Городскую клиническую больницу Демского района, Республиканскую клиническую инфекционную больницу, Белорецкую центральную районную клиническую больницу, в больницы городов Сибай и Стерлитамак.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан