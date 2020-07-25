Борцы с недавними пожарами в Башкирии получили госнаграды

Накануне в Башкирии государственные награды получили борцы с недавними пожарами, бушевавшими на территории Абзелиловского, Бурзянского, Белорецкого, Учалинского и других районах. Посмертную медаль присудили и погибшему во время тушения пожара волонтеру.

Государственные награды вручил Глава Башкирии Радий Хабиров. Подвиг волонтера Расуля Сафина отметили медалью «За доблесть». Супруга погибшего волонтера сообщила, что у Расуля в тот день прямо во время тушения пожара остановилось сердце. Руководитель республики выразил вдове соболезнования и поручил помочь семье.

Всего в этот день было вручено 28 государственных наград волонтерам, пожарным и другим принявшим участие в тушении пламени в лесах.

Также Радий Хабиров отметил, что ситуация с бушующими пожарами сильно встревожила и властей, и жителей республики.

Появились несколько очагов, которые в большинстве случаев вызвали причины природного характера – это сухие грозы. При этом все они произошли на очень сложной с точки зрения рельефа территории. В некоторых случаях воду надо было подвозить на лошадях. Поэтому обойтись без ручного труда, без помощи волонтёров было бы очень сложно. Сегодня удалось ликвидировать все очаги, и погода нам помогла. Но именно ваша заслуга в том, что мы не допустили тяжёлого урона для прекрасных лесов нашей республики. И я вас всех за это благодарю.

Радий Хабиров, Глава РБ