Борцы с недавними пожарами в Башкирии получили госнаграды

Появились несколько очагов, которые в большинстве случаев вызвали причины природного характера – это сухие грозы. При этом все они произошли на очень сложной с точки зрения рельефа территории. В некоторых случаях воду надо было подвозить на лошадях. Поэтому обойтись без ручного труда, без помощи волонтёров было бы очень сложно. Сегодня удалось ликвидировать все очаги, и погода нам помогла. Но именно ваша заслуга в том, что мы не допустили тяжёлого урона для прекрасных лесов нашей республики. И я вас всех за это благодарю.

Радий Хабиров, Глава РБ