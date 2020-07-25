Радий Хабиров поблагодарил за работу команду системы «Инцидент»

Житель города Стерлитамака обратился в социальных сетях с проблемой: фасад школы номер 34 требует ремонта. Он приложил фотографию, и там действительно видно, что фасад обветшал и требует косметического ремонта.

Никита Теренин, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан