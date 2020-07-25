Радий Хабиров поблагодарил за работу команду системы «Инцидент»

«Штукатурка почти вся валялась на полу». Именно в таком виде родительский комитет застал стерлитамакскую школу №34. И это за полтора месяца до начала учебного года. Женщины забили тревогу в социальных сетях, оставляя многочисленные комментарии на странице Главы республики Радия Хабирова. Жалобы зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».
Как выяснилось, дыры в стене здания появились в результате проведения ежегодных работ.
Для того чтобы исправить недочёты, появившиеся в процессе ремонта, потребовалось чуть более недели. Дыры, которые так сильно испугали родителей, оперативно загрунтовали, заштукатурили и покрасили. А вот в Зианчуринском районе одна из жительниц села Исянгулово страдала от протекающей крыши. Обращение на странице Радия Хабирова оставили родственники пожилой женщины.
Таким образом, цифровые технологии позволяют решать проблемы людей гораздо быстрее и без отписок. Благодаря системе «Инцидент-менеджмент» заявления жителей во внимание властей попадают в течение суток. Понятно, что за это время серьезные вопросы не решить. Но каждый из них обязательно будет взят на контроль и не зависнет без движения. За выполнение этой непростой службы отвечают сотрудники рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей. И результат – снижение количества жалоб по сравнению с прошлым годом. Однако, изменилась их сложность.
И в благодарность за такую непростую службу на своей странице в социальных сетях Глава республики разместил целый пост, где написал слова благодарности команде «Инцидент-менеджмента». Близкие по духу люди – так Радий Хабиров назвал молодых людей. Ведь именно эта команда во многом помогает определиться, где мы не дожимаем, добавил руководитель региона. Также на минувшей оперативке Глава республики обсудил результаты работы роботизированной системы. И ещё раз напомнил главам муниципалитетов о нескольких важных моментах.
Сегодня в республике появились муниципалитеты-лидеры, которые конструктивно и качественно работают с такими обращениями. Первое место делят сразу три населённых пункта: Уфа, Туймазинский и Уфимский районы. По итогам рейтингов за первое полугодие 2020 года отстающих муниципалитетов с плохими показателями в Башкортостане уже нет. И стоит отметить, что наша республика в лидерах среди субъектов Российской Федерации по работе в системе «Инцидент-менеджмент». Ведь как говорит руководитель команды «Инцидент», Елена Прочаковская: «Есть такое понятие – качество жизни людей. Это основа нашей работы».