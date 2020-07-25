В Уфе из-за капремонта квартиры залило кипятком

В Уфе из-за неудачного капремонта крыши пострадали десятки квартир. В столичной многоэтажке затопило 4 этажа, с 10-го по 6-й. Предварительная причина – прорыв горячей воды на техническом этаже.

Со слов управляющей компании и жильцов, работники, ремонтирующие кровлю, решили подсоединить к водопроводу шланг. Зачем им понадобился кипяток на крыше – другой вопрос. Сейчас уфимцы, чьи квартиры затопило, требуют смены подрядной организации.

Сквозь электропровода и щитки в квартирах уфимцев бушует водопад. Это уже обычное дело, особенно после дождей, жалуются жители 21-го дома по улице Мушникова. Так сказать, результат капитального ремонта крыши. Из-за обильных протечек у некоторых пришлось отключить электричество в целях безопасности. Этой семье приходится жить без света уже более месяца.

А эти кадры сделаны полтора месяца назад. Тогда стихия впервые обрушилась на квартиры уфимцев. Как позже выяснили жильцы и сотрудники управляющей компании, рабочие, которых нанял региональный оператор, незаконно подсоединились к системе ГВС с помощью шланга. Произошла разгерметизация и квартиры с 10-го по 6 этаж залило кипятком.

Дома дети, домашние животные, а горячая вода лилась рекой. Есть видео. Я домой зашел, там по щиколотку прямо воды было. Артур Ирижипов, житель дома №21 по ул. Мушникова

Уфимцам еще предстоит провести оценку нанесенного ущерба. По предварительным подсчетам, на ремонт каждой квартиры нужно как минимум 100 000 рублей. Кстати, на работников подрядной организации жильцы многоэтажки жаловались неоднократно, еще до большого потопа. Якобы они скорее предпочтут лишний раз выпить, нежели вовремя приступить к работе.

Как старший по дому прошу регоператора заменить подрядную организацию, потому что люди страдают, и еще много квартир зальет – скоро дожди. Николай Ветров, председатель дома №21 по ул. Мушникова

Со слов управляющей компании, в план выполнения работ жильцов и представителей ЖЭУ-66 не посвятили ни регоператор, ни сами подрядчики. Кроме того, на площадке отсутствует паспорт объекта. Зато есть пустые бутылки из-под пива, и это еще они убирались перед нашим приездом. Правда, как только брендированный автомобиль БСТ припарковался, рабочие будто бы испарились. На крыше никого уже не было, незаконно присоединенного шланга, кстати, тоже. Но не все улики, демонстрирующие явные нарушения, подрядчик успел устранить: нарушена техника безопасности – прямо под открытым небом оставлены газовые баллоны.

Техника безопасности соблюдается, газовых баллонов там нет. – Но они же сейчас там лежат. – Такого не может быть, там их нет. Сергей Уваров, ведущий инженер отдела капитального ремонта НОФ «Региональный оператор»