Башкирия заняла второе место в ПФО по объёму федерального финансирования

Башкортостан на втором месте в Приволжском округе по объёму федерального финансирования. В этом году на реализацию национальных проектов нашей республике выделили свыше 30 млрд рублей, где 20,5 млрд – средства из госказны. Это на треть превышает уровень прошлого года.

Свыше 7,5 млрд рублей направят на ремонт и строительство дорог, на благоустройство, на укрепление технической базы объектов культуры и образования, а также на создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Эти вопросы обсуждали в Уфе на совещании по реализации национальных проектов.