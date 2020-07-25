В Башкирии прогнозируется рекордный урожай

Башкортостан готовится к рекордному урожаю. В Бураевском районе прошло совещание, посвященное организации уборки сельскохозяйственных культур. На семинар прибыли аграрии четырнадцати районов северной лесостепной зоны. Что увидели земледельцы и какие цифры покажет нынешняя жатва?

10 тон с гектара. Такой урожай ожидают аграрии в этом году. На первый взгляд в эти цифры невозможно поверить, но земледельцы уверяют в обратном. На сегодняшний день гибриды озимой пшеницы и ячменя показывают цифры сбора в четыре раза выше средних. Однако селекционеры не намерены ограничиваться достигнутым, в планах на ближайшие годы увеличить урожай еще на 15-20 центнеров.

Так как это гибрид, созданный руками человека, по зимостойкости он превышает озимую пшеницу. А по качеству для хлебопекарных целей и вовсе идеальная культура. Анвар Шакирзянов, первый заместитель директора Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства

На праздник «День поля», прошедший в Бураевском районе, фермеры начали готовиться еще в 2019. Выбор пал сельхоз предприятие «Урожай». Именно на этой территории в прошлом году посеяли различные виды озимых культур. Во время семинара представители северной лесостепной зоны ознакомились новыми сортами, адаптированными к местным климатическим условиям.

Для того чтобы получать урожай, чтобы получать хорошие результаты, для каждого поля должен быть свой сорт и своя технология. Этого нужно добиваться. Поэтому практику дней поля зонального принципа мы будем продолжать. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства РБ

Нынешний сезон выдался особенно успешным. Благоприятная погода и обильные осадки сделали своё дело. Поэтому некоторые хозяйства готовятся к рекордному урожаю. Сейчас главное – собрать зерно без потерь, говорят аграрии.

В Краснодарском крае, увидев поле с зерном, не мог просто проехать мимо, остановился, потрогал колос. Даже взял с собой несколько штук в машину. Настолько все красиво. В этом году такие поля есть уже у нас. И на время уборки настолько благоприятная погода, поэтому урожай будет хороший. Геннадий Гильмаутдинов, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства