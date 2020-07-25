В Башкирии прогнозируется рекордный урожай

Башкортостан готовится к рекордному урожаю. В Бураевском районе прошло совещание, посвященное организации уборки сельскохозяйственных культур. На семинар прибыли аграрии четырнадцати районов северной лесостепной зоны. Что увидели земледельцы и какие цифры покажет нынешняя жатва?
10 тон с гектара. Такой урожай ожидают аграрии в этом году. На первый взгляд в эти цифры невозможно поверить, но земледельцы уверяют в обратном. На сегодняшний день гибриды озимой пшеницы и ячменя показывают цифры сбора в четыре раза выше средних. Однако селекционеры не намерены ограничиваться достигнутым, в планах на ближайшие годы увеличить урожай еще на 15-20 центнеров.
На праздник «День поля», прошедший в Бураевском районе, фермеры начали готовиться еще в 2019. Выбор пал сельхоз предприятие «Урожай». Именно на этой территории в прошлом году посеяли различные виды озимых культур. Во время семинара представители северной лесостепной зоны ознакомились новыми сортами, адаптированными к местным климатическим условиям.
Нынешний сезон выдался особенно успешным. Благоприятная погода и обильные осадки сделали своё дело. Поэтому некоторые хозяйства готовятся к рекордному урожаю. Сейчас главное – собрать зерно без потерь, говорят аграрии.
Программа семинара была разделена на несколько частей. «День поля» в Бураевском районе ещё раз показал и доказал высокий потенциал земледелия в нашей республике. Этот региональный семинар, по сути, дал официальный старт сезонной жатве в северной лесостепной зоне.