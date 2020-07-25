В геопарке «Торатау» прошла экоакция «Принес – забери»

В геопарке «Торатау» сегодня прошла экологическая акция #принесзабери, которая объединила почти сотню человек с разных уголков республики. Субботник состоялся при поддержке Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Этот уикенд объединил десятки жителей республики. Гордость Башкортостана – геопарк «Торатау» – ежемесячно притягивает к себе тысячи отдыхающих. Но сегодня туристы решили изменить свой привычный план отдыха. Вместо шампуров они взяли в руки мусорные мешки, а шашлыки заменили перчатками. Некогда незнакомые друг другу люди, объединившись одной идеей, вышли на очистку шихана.

Также в ходе нашей экологической акции мы хотим показать участникам рекомендуемые тропы для подъема на шихан Торатау. Айнур Саманов, генеральный директор геопарка «Торатау»

Салават Ямгурчин влюблен в эту гору с детства. Как только узнал об экологической акции #принёсзабери, он вместе с друзьями направился в геопарк. Вместе с волонтерами он чистил тропу, ведущую на вершину, и подножие, а также успел ознакомиться с геологическим и природным наследием «Торатау».