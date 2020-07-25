В геопарке «Торатау» прошла экоакция «Принес – забери»

В геопарке «Торатау» сегодня прошла экологическая акция #принесзабери, которая объединила почти сотню человек с разных уголков республики. Субботник состоялся при поддержке Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.
Этот уикенд объединил десятки жителей республики. Гордость Башкортостана – геопарк «Торатау» – ежемесячно притягивает к себе тысячи отдыхающих. Но сегодня туристы решили изменить свой привычный план отдыха. Вместо шампуров они взяли в руки мусорные мешки, а шашлыки заменили перчатками. Некогда незнакомые друг другу люди, объединившись одной идеей, вышли на очистку шихана.
Салават Ямгурчин влюблен в эту гору с детства. Как только узнал об экологической акции #принёсзабери, он вместе с друзьями направился в геопарк. Вместе с волонтерами он чистил тропу, ведущую на вершину, и подножие, а также успел ознакомиться с геологическим и природным наследием «Торатау».
Девиз «Принес – забери» появился не просто так. Ведь в этом году интерес к местным достопримечательностям вырос в разы, но увы не все туристы помнят простое правило. На акцию откликнулись и местные предприниматели. Благодаря им весь собранный мусор на вершине горы удалось спустить на парапланах, что позволило сэкономить активистами время и силы. К концу субботника участники акции установили у подножья горы информационные стенды с призывом не загрязнять окружающую среду.