ХК «Салават Юлаев» не будет менять логотип

Накануне в ряде интернет-СМИ появилась информация о том, что флагман башкирского хоккея сменит эмблему. Изменения действительно произойдут, но на деле будет лишь трансформирован нынешний логотип.

Он уже использовался в альтернативной форме прошлого сезона. Теперь станет основным. Уже в понедельник в Уфе стартует первый турнир межсезонья – Кубок ХК «Салават Юлаев» среди молодежных команд. Он пройдет без зрителей, в отличие от Кубка республики: туда пустят 10 процентов зрителей от вместимости арены.

Это будет такая репетиция перед сезоном. Я думаю, он тоже пройдет с какими-то ограничениями по зрителям. По крайней мере, начнется. Александр Курносов, генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев»

Во время матчей зрителям придется соблюдать социальную дистанцию. На входе будет измеряться температура. Все болельщики обязаны находиться на трибунах в маске и перчатках. На матчи предсезонного турнира купить билет может в кассе любой желающий. Что касается игр регулярного чемпионата, ясности пока нет.