ХК «Салават Юлаев» не будет менять логотип

Накануне в ряде интернет-СМИ появилась информация о том, что флагман башкирского хоккея сменит эмблему. Изменения действительно произойдут, но на деле будет лишь трансформирован нынешний логотип.
Он уже использовался в альтернативной форме прошлого сезона. Теперь станет основным. Уже в понедельник в Уфе стартует первый турнир межсезонья – Кубок ХК «Салават Юлаев» среди молодежных команд. Он пройдет без зрителей, в отличие от Кубка республики: туда пустят 10 процентов зрителей от вместимости арены.
Во время матчей зрителям придется соблюдать социальную дистанцию. На входе будет измеряться температура. Все болельщики обязаны находиться на трибунах в маске и перчатках. На матчи предсезонного турнира купить билет может в кассе любой желающий. Что касается игр регулярного чемпионата, ясности пока нет.