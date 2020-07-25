В Уфе прошел 9-й отборочный этап турнира «Терра Башкирия»

Действующий чемпион конноспортивного турнира «Терра Башкирия» может повторить свой успех. Денис Курбанаев во второй раз подряд выиграл отборочный этап и завоевал право выступить в финале. Сегодня на ипподроме «Акбузат» соревновались жокеи-любители из Татышлинского, Кигинского, Альшеевского, Краснокамского и Кугарчинского районов.

Одной из главных интриг девятого отборочного этапа было выступление действующего чемпиона. Денис Курбанаев в скачке родного Кугарчинского района поначалу уступал соперникам, однако по ходу дистанции его отец Рафкат грамотно обогнал лидера и уступил первое место своему сыну.

Это было по плану. Я всегда для своих сыновей лучшее отдаю. Рафкат Курбанаев, участник 9-го этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

И если в скачке родного района такой ход был возможен, то в финале предугадать развитие событий нельзя. Здесь приходится рассчитывать только на себя. Но Денис Курбанаев второй год подряд не оставляет соперникам шансов. Сначала он на Буляке прискакал первым, а затем, пересев на последнюю лошадь, и во второй раз сумел выиграть.

Знал, что выиграю, тренировался. Профессионалом стать не хочу, мне и любителем нравится. Денис Курбанаев, победитель 9-го этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

А ведь задатки стать выдающимся профессионалом у Дениса есть. На «Терре Башкирии» он может увидеть во всех красках профессиональные скачки и заезды. На 9-м этапе турнира помимо соревнований любителей разыграли 12 призов среди профессионалов.