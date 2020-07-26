В Башкирии прошел фестиваль парусного спорта для людей с ОВЗ

В республике прошел спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. В числе дисциплин – парусный спорт, виндсёрфинг, субсёрфинг и фридайвинг. Участниками фестиваля стали представители 14 регионов страны. Большинство из них – новички.
Одно неловкое движение – и катамаран перевернулся, а его экипаж оказался в воде. Теперь трем яхтсменам нужно как можно скорее вернуть судно в исходное положение. Однако это не ЧП, а плановые учение. Слаженные действия членов экипажа, и мачта поднимается из воды. Еще немного времени, и катамаран уже причаливает к берегу. Среди яхтсменов и Андрей Симоненко. Мужчина уже три года занимается водным туризмом и признается, что инвалидность нисколько не мешает ему познавать новое.
Однако испытания с переворотом судна подходят для профессионалов. Большинство же участников фестиваля – новички в парусном спорте. Поэтому их соревнования заключались в осваивании азов управления катамараном.
Судьи внимательно следили за тем, как начинающие яхтсмены управляются со снастями и ловят парусом ветер. И, конечно же, засекали время прохождения маршрута. Кстати, Башкортостан представили две команды.
Организаторы фестиваля соблюли и меры предосторожности: спортсмены сдали тесты на Covid-19, ежедневно проходили термометрию. Фестиваль на берегу Павловского водохранилища собрал более 70 участников из 14 регионов страны. И многие впервые открыли для себя Башкортостан.
Главная цель фестиваля – показать, что парусный спорт доступен всем. И воды не нужно бояться.
По итогам соревнований победителем стала сборная Оренбургской области и республики Марий Эл. Спортсмены из Башкортостана заняли 3 и 4 места. Такой результат может дать шанс нашим яхтсменам отправиться на фестиваль Пара-Крым-2020, который пройдет в сентябре, чтобы проверить свои силы уже на большой воде.