В Башкирии прошел фестиваль парусного спорта для людей с ОВЗ

В республике прошел спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. В числе дисциплин – парусный спорт, виндсёрфинг, субсёрфинг и фридайвинг. Участниками фестиваля стали представители 14 регионов страны. Большинство из них – новички.

Одно неловкое движение – и катамаран перевернулся, а его экипаж оказался в воде. Теперь трем яхтсменам нужно как можно скорее вернуть судно в исходное положение. Однако это не ЧП, а плановые учение. Слаженные действия членов экипажа, и мачта поднимается из воды. Еще немного времени, и катамаран уже причаливает к берегу. Среди яхтсменов и Андрей Симоненко. Мужчина уже три года занимается водным туризмом и признается, что инвалидность нисколько не мешает ему познавать новое.

Однако испытания с переворотом судна подходят для профессионалов. Большинство же участников фестиваля – новички в парусном спорте. Поэтому их соревнования заключались в осваивании азов управления катамараном.

Судьи внимательно следили за тем, как начинающие яхтсмены управляются со снастями и ловят парусом ветер. И, конечно же, засекали время прохождения маршрута. Кстати, Башкортостан представили две команды.

Мы учили, из чего состоит, как называется, какие команды подают. И применяли на практике. Нас научили базе: как рулить, когда поворачивать, подтянуть и т.д.

Фанис Байбурин, участник фестиваля /Республика Башкортостан/

Организаторы фестиваля соблюли и меры предосторожности: спортсмены сдали тесты на Covid-19, ежедневно проходили термометрию. Фестиваль на берегу Павловского водохранилища собрал более 70 участников из 14 регионов страны. И многие впервые открыли для себя Башкортостан.

Главная цель фестиваля – показать, что парусный спорт доступен всем. И воды не нужно бояться.

Чтобы человек чувствовал свои возможности, если он окажется за бортом. Знал, как дышать, был спокоен.

Дмитрий Золотов, координатор проекта «Яхтинг равных возможностей»

По итогам соревнований победителем стала сборная Оренбургской области и республики Марий Эл. Спортсмены из Башкортостана заняли 3 и 4 места. Такой результат может дать шанс нашим яхтсменам отправиться на фестиваль Пара-Крым-2020, который пройдет в сентябре, чтобы проверить свои силы уже на большой воде.