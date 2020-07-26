В Башкирии прошел фестиваль парусного спорта для людей с ОВЗ

В республике прошел спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. В числе дисциплин – парусный спорт, виндсёрфинг, субсёрфинг и фридайвинг. Участниками фестиваля стали представители 14 регионов страны. Большинство из них – новички.

Одно неловкое движение – и катамаран перевернулся, а его экипаж оказался в воде. Теперь трем яхтсменам нужно как можно скорее вернуть судно в исходное положение. Однако это не ЧП, а плановые учение. Слаженные действия членов экипажа, и мачта поднимается из воды. Еще немного времени, и катамаран уже причаливает к берегу. Среди яхтсменов и Андрей Симоненко. Мужчина уже три года занимается водным туризмом и признается, что инвалидность нисколько не мешает ему познавать новое.

Однако испытания с переворотом судна подходят для профессионалов. Большинство же участников фестиваля – новички в парусном спорте. Поэтому их соревнования заключались в осваивании азов управления катамараном.

Судьи внимательно следили за тем, как начинающие яхтсмены управляются со снастями и ловят парусом ветер. И, конечно же, засекали время прохождения маршрута. Кстати, Башкортостан представили две команды.

Мы учили, из чего состоит, как называется, какие команды подают. И применяли на практике. Нас научили базе: как рулить, когда поворачивать, подтянуть и т.д. Фанис Байбурин, участник фестиваля /Республика Башкортостан/

Организаторы фестиваля соблюли и меры предосторожности: спортсмены сдали тесты на Covid-19, ежедневно проходили термометрию. Фестиваль на берегу Павловского водохранилища собрал более 70 участников из 14 регионов страны. И многие впервые открыли для себя Башкортостан.

Главная цель фестиваля – показать, что парусный спорт доступен всем. И воды не нужно бояться.

Чтобы человек чувствовал свои возможности, если он окажется за бортом. Знал, как дышать, был спокоен. Дмитрий Золотов, координатор проекта «Яхтинг равных возможностей»