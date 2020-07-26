В Башкирии зафиксировано 270 смертей от отравлений

Роспотребнадзор ведёт потсоянный токсикологический мониторинг. Выяснилось, что за первое полугодие 271 житель Башкирии умер от отравлений. Всего с признаками отравления в больницу были доставлены 1183 человека.

Показатель смертности, однако, ниже, чем в прошлом году. В 2020 этот показатель составил 6,8 на 100 тысяч населения, а в 2019 – 10,2 на 100 тысяч населения. Конечно, самое большое количество летальных исходов зафиксировано в Уфе (22 человека).

Показатель отравлений алкоголем составил 12,7 на 100 тысяч населения. Это намного меньше, чем за тот же период времени в прошлом году (18,1 на 100 тысяч населения). 88,5%отравлений алкоголем приходится на острые отравления этиловым спиртом.