Жительница Башкирии едва не утонула на озере

Жительница Башкирии едва не утонула на озере Аслыкуль. 40-летняя женщина плавала на надувном матрасе, который начало уносить дальше от берега. К счастью, на помощь пострадавшей пришли полицейские.

Жительницу Калтасинского района сильно унесло от берега, но сам матрас пропускал воздух, поэтому долго на поверхности воды продержаться не мог. На поиски пропавшей отправились сотрудники полиции, которые сначала обследовали всю прибрежную зону. Ситуацию усугубили сильные волны, которые внезапно поднялись на озере.