В Уфе будут проводиться бесплатные экскурсии

С 29 июля в Уфе стартуют бесплатные экскурсии по историческим местам. Об этом сообщил Салават Нафиков, глава госкомитета Башкирии по туризму. Это будут пешие прогулки по самым значимым достопримечательностям.

Чиновник отметил, что столица Башкирии является малой родиной многих художественных деятелей: поэтов, художников, музыкантов и даже спортсменов. Уфимцам и гостям столицы предлагают пройтись по улицам, по которым ходили таланты, известные сейчас по всему миру.

Столица Башкирии является малой родиной для многих артистов, поэтов и спортсменов, чьи имена сегодня известны всему миру. Вместе с профессиональным гидом пройдетесь по тем улицам, по которым в свое время ходили Земфира, Шевчук и Рудольф Нуреев.

Экскурсии будут проводиться каждую неделю два раза в день – в среду и пятницу в 19:00 и 20:30. Для того, чтобы стать участником мероприятия, нужно заранее зарегистрироваться на сайте terrabashkiria.ru и указать ФИО, контакты, дату и время экскурсии, а также количество человек. Не стоит забывать и о мерах предосторожности – на человеке, который хочет на экскурсию, должна быть защитная маска.