В Башкирии в перевёрнутом автомобиле погиб парень

Сегодня, 26 июля, произошла смертельная авария. Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в Альшеевском районе. Подробности трагедии рассказала пресс-служба ГИБДД по РБ.

28-летний житель Стерлитамакского района двигался по автодороге Стерлитамак-Раевский. А на 76 км дороги произошла трагедия – машина ВАЗ-2114 внезапно съехала в кювет. Автомобиль перевернуло, а водитель получил серьёзные травмы.

К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Молодой человек скончался на месте ДТП. Предстоит выяснить точные обстоятельства и причину произошедшего.