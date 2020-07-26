В Башкирии зарегистрирована ещё одна смерть от коронавируса

В Башкирии увеличилось число погибших от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения. Известно, что 22-ым погибшим от коронавирусной инфекции стала женщина.

По сообщениям министерства, от коронавируса скончалась 58-летняя женщина из города Дюртюли. У пациентки было тяжелое сопутствующее хроническое заболевание. Женщина страдала сахарным диабетом .

На данный момент 201 пациент находится на лечении в больнице. Из них 35 человек в тяжелом состоянии, а 11 пациентов находятся под аппаратами ИВЛ. На амбулаторном лечении, то есть дома, находятся 1512 пациента. Их болезнь протекает в лёгкой форме.