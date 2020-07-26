В Башкирии за людьми бегал извращенец

Жители города Стерлитамак стали свидетелями шокирующего случая. Неизвестный мужчина показывал свой половой орган прохожим. Про извращенца рассказали очевидцы в социальных сетях города.

Авторы поста предположили, что мужчина – городской сумасшедший. Очевидцев напугала рядом стоящая детская площадка – ничего не подозревающие ребята могли застать мужчину за непотребным делом. Именно возможная опасность для детей стала причиной гневного сообщения.

К слову, прохожие отметили, что мужчина двинулся дальше по улице, пытаясь исподтишка провернуть своё грязное дело. А комментаторы отнеслись к такому событию с особым негативом. Многие отметили, что в таких случаях стоит сообщать о произошедшем в полицию, чтобы избежать трагических происшествий.

Вот поражают меня такие записи — включите мозги свои и звоните в полицию, пока не поздно!!!!

Гульназ Д., жительница Стерлитамака

Грустно, что теперь слова "мужское достоинство" используются только для обозначения прибора в штанах.

Дина Ш., жительница Стерлитамака

Кипятком бы облила! Чтоб и другим неповадно было!

Татьяна Ю., жительница Стерлитамака

Бесполезно что-либо предпринимать в данной ситуации. Это больные люди. По ним клиника плачет.

Айгуль Д., жительница Стерлитамака

Фото: Соцсети. 