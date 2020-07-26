В Башкирии за людьми бегал извращенец

Авторы поста предположили, что мужчина – городской сумасшедший. Очевидцев напугала рядом стоящая детская площадка – ничего не подозревающие ребята могли застать мужчину за непотребным делом. Именно возможная опасность для детей стала причиной гневного сообщения.

К слову, прохожие отметили, что мужчина двинулся дальше по улице, пытаясь исподтишка провернуть своё грязное дело. А комментаторы отнеслись к такому событию с особым негативом. Многие отметили, что в таких случаях стоит сообщать о произошедшем в полицию, чтобы избежать трагических происшествий.