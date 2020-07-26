В Санкт-Петербурге погиб солист танцевального ансамбля из Уфы

В Санкт-Петербурге погиб молодой солист ансамбля имени Файзи Гаскарова из Уфы Кирилл Антропов. Об этом сообщила его сестра в социальных сетях. Подробности трагического происшествия пока неизвестны.

Семья ожидает информации о перевозке тела несчастного. Решаются важные финансовые вопросы. Известно, что при транспортировке тела могут возникнуть проблемы из-за пандемии коронавируса. Сестра погибшего даже обратилась к Радию Хабирову на его личной странице в социальной сети с просьбой о помощи.

В моей семье случилось горе, в Петербурге погиб мой младший брат Кирилл. Был солистом в ансамбле Гаскарова. Умер он из-за падения с высоты. Подробностей пока не знаем. сестра Кирилла Антропова

О возможных трудностях семью предупредил следователь из Санкт-Петербурга. Однако представитель рабочей группы при администрации Главы РБ ответил на комментарий девушки и пообещал разобраться.