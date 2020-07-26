В Башкирии ведут поиски многодетной матери

Волонтёры ПСО «Отклик» объявили о новых поисках. 43-летнюю Алёну Крыжановскую из Стерлитамака не могут найти с 1 июля. Семья пропавшей обратилась за помощью в полицию.

1 июля женщина вышла из дома, но обратно не вернулась. Близкие поспешили обратиться за помощью к профессионалам. Оказалось, что Алёна пропадает не первый раз. Как сообщает издание «КП-Уфа», в 2014 году женщина уже пропадала без вести. К счастью, тогда её удалось найти.

У Алёны четверо детей: трое несовершеннолетних 14, 13 и 8 лет и старшая дочка 25 лет, которая и обратилась в полицию с заявлением о пропаже.

Примерный рост Алёны 170 см, телосложение худощавое. Волосы и глаза светлые. Во что была одета пропавшая неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алены, просят сообщить по телефону: 89871060601 или 02.