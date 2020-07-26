В Уфе строят самый большой хоспис в России

В Уфе приступили к строительству самого большого хосписа в России. Местом выбрана площадка за торговым центром «Мега». К концу года планируется поднять коробку здания, а уже в 2021 году – открыть медучреждение для приема пациентов.
Там смогут облегчить жизнь людям с неизлечимыми и тяжёлыми болезнями. Строят отдельные корпуса – взрослые и детские. Хоспис возводится на деньги благотворителей, которые, к слову, нужны еще.
Ответить маме малыш не может. У пятилетнего Богдана ДЦП и ещё огромный список сопутствующих диагнозов и осложнений. Но от каждого «люблю» на лице мальчика улыбка, которая говорит больше, чем слова. Они так и живут – что происходит с сыном Лилия чувствует почти телепатически. Вместе, как одно целое, даже на кресле у зубного. Ребёнка с такими повышенными потребностями не берут в детский сад, сложно найти даже просто сиделку на дом. Какая бы любящая ни была мама, она – человек, и она устаёт. Это слышно даже в интервью, которое сама записала Лилия Юмагулова. Сейчас появилась надежда. В Уфе начато строительство хосписа. Это место, куда смогут приехать тяжелобольные люди на время, чтобы просто отдохнуть и после вернуться домой.
Уфимский хоспис может стать крупнейшим в России. Проходимость в месяц по подсчётам специалистов больше 100 человек. Для взрослых двух-, трёх- и четырёхместные палаты. Для детей – одноместные комнаты, вместе с ними смогут жить и родители. Так ребёнок точно не почувствует себя в одиночестве. Задумка такая, что палаты вовсе и не должны быть похожи на палаты: внутри непривычные для медучреждения торшеры, диваны, игрушки и шторы на окнах – как дома.
Сейчас выравнивают площадь. Через месяц будут забивать сваи. Стены планируют поднять полностью до конца года. Сдача объекта по плану – в 2021 году.
Заботиться о пациентах будут более 100 профессионалов. Медики. Большинство – педиатры и терапевты, часть штата есть, набор коллектива ещё идёт. Помогать будут и волонтёры. Опыт паллиативной помощи в республике есть. Весной запустили проект «Хоспис на дому». Специалисты уже работают с детьми и взрослыми, которым помощь нужна уже сейчас.