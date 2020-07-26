В Уфе строят самый большой хоспис в России

Ответить маме малыш не может. У пятилетнего Богдана ДЦП и ещё огромный список сопутствующих диагнозов и осложнений. Но от каждого «люблю» на лице мальчика улыбка, которая говорит больше, чем слова. Они так и живут – что происходит с сыном Лилия чувствует почти телепатически. Вместе, как одно целое, даже на кресле у зубного. Ребёнка с такими повышенными потребностями не берут в детский сад, сложно найти даже просто сиделку на дом. Какая бы любящая ни была мама, она – человек, и она устаёт. Это слышно даже в интервью, которое сама записала Лилия Юмагулова. Сейчас появилась надежда. В Уфе начато строительство хосписа. Это место, куда смогут приехать тяжелобольные люди на время, чтобы просто отдохнуть и после вернуться домой.