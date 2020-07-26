В Башкирии появится Центр гематологии и детской онкологии

Радий Хабиров в очередной раз поддержал идею строительства Центра гематологии и детской онкологии. Несмотря на финансовые трудности, этот объект будет реализован. Первый камень заложат уже в ближайшее время. Об этом Глава Башкортостана заявил на встрече с медиками, на которой были подведены промежуточные итоги режима повышенной готовности.
Говорили не только о минусах. У пандемии, как оказалось, нашлось немало положительных сторон. За эти несколько месяцев количество абортов ощутимо сократилось, в Медуниверситете фиксируют наплыв выпускников, желающих учится на врачей.
С представителями врачебного сообщества Радий Хабиров встретился за круглым столом. Итоги начали подводить с цифр. Башкортостан может похвастаться сразу двумя позициями в рейтинге регионов: по заболеваемости на 100 тысяч населения мы на 78 месте по стране, а уровень смертности составляет полпроцента – это 82 строчка.
К тому, что сейчас происходит, действительно никто не был готов. По словам руководителя онкоцентра Аделя Измайлова, в самом начале пандемии они снизили число операций в надежде, что летом ситуация нормализуется. В режиме ожидания оказались пациенты и других медучреждений. Например, в кардиоцентре пришлось отложить операции по пересадке сердца.
Врачи предложили создать в республике регистр плановых больных – тех, чьи приемы были перенесены из-за пандемии.
Пандемия дала уникальный шанс масштабной модернизации системы здравоохранения. Закупленное оборудование никто отнимать у больниц не будет, заявил Глава республики. Несмотря на трудности с финансами, в ближайшее время должно начаться строительство детского центра гематологии.
Более детально глава республики обещал ознакомиться и с проектом реконструкции уфимской больницы скорой помощи. Чтобы сделать прием комфортнее и оперативнее, потоки хотят разделить в зависимости от тяжести состояния пациентов.
Когда начнется вакцинация от коронавируса – пока неизвестно. А до тех пор врачи предложили привить хотя бы старшее поколение от пневмонии, чтобы снизить риски заболевания в условиях пандемии.
Эпидемиологическая ситуация с каждым днем улучшается, но расслабляться рано. Нагрузка на врачей по-прежнему высока.
Всех причастных к борьбе с коронавирусом будут награждать памятным знаком и соответствующим удостоверением.
Глава региона особо подчеркнул, что нужно тщательно проверить все списки, чтобы никого не забыть. Завершая встречу Радий Хабиров процитировал слова Уинстона Черчиля, которые вполне могут стать девизом нынешней ситуации: «Никогда еще столь многие не были обязаны столь немногим».