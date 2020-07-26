В Башкирии появится Центр гематологии и детской онкологии

Радий Хабиров в очередной раз поддержал идею строительства Центра гематологии и детской онкологии. Несмотря на финансовые трудности, этот объект будет реализован. Первый камень заложат уже в ближайшее время. Об этом Глава Башкортостана заявил на встрече с медиками, на которой были подведены промежуточные итоги режима повышенной готовности.

Говорили не только о минусах. У пандемии, как оказалось, нашлось немало положительных сторон. За эти несколько месяцев количество абортов ощутимо сократилось, в Медуниверситете фиксируют наплыв выпускников, желающих учится на врачей.

С представителями врачебного сообщества Радий Хабиров встретился за круглым столом. Итоги начали подводить с цифр. Башкортостан может похвастаться сразу двумя позициями в рейтинге регионов: по заболеваемости на 100 тысяч населения мы на 78 месте по стране, а уровень смертности составляет полпроцента – это 82 строчка.

К тому, что сейчас происходит, действительно никто не был готов. По словам руководителя онкоцентра Аделя Измайлова, в самом начале пандемии они снизили число операций в надежде, что летом ситуация нормализуется. В режиме ожидания оказались пациенты и других медучреждений. Например, в кардиоцентре пришлось отложить операции по пересадке сердца.

Врачи предложили создать в республике регистр плановых больных – тех, чьи приемы были перенесены из-за пандемии.

Пандемия дала уникальный шанс масштабной модернизации системы здравоохранения. Закупленное оборудование никто отнимать у больниц не будет, заявил Глава республики. Несмотря на трудности с финансами, в ближайшее время должно начаться строительство детского центра гематологии.

Более детально глава республики обещал ознакомиться и с проектом реконструкции уфимской больницы скорой помощи. Чтобы сделать прием комфортнее и оперативнее, потоки хотят разделить в зависимости от тяжести состояния пациентов.

Когда начнется вакцинация от коронавируса – пока неизвестно. А до тех пор врачи предложили привить хотя бы старшее поколение от пневмонии, чтобы снизить риски заболевания в условиях пандемии.

Эпидемиологическая ситуация с каждым днем улучшается, но расслабляться рано. Нагрузка на врачей по-прежнему высока.

Всех причастных к борьбе с коронавирусом будут награждать памятным знаком и соответствующим удостоверением.