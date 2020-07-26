Уфимская студия «Муха» может стать резидентом «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» может заговорить на башкирском. На этой неделе Радий Хабиров встретился с директором киностудии Борисом Машковцевым. Речь шла о перспективах развития анимации в регионе.
Глава региона подчеркнул, что уфимская студия «Муха», продукция которой пользуется популярностью на российском мультипликационном рынке, вполне могла бы стать резидентом технопарка «Союзмультфильма». И тогда о башкирских персонажах узнал бы весь мир.
Кстати, сейчас студия «Муха» работает над серией новелл «Северные амуры» по заказу правительства республики. Они посвящены башкирским воинам разных эпох. Радий Хабиров ознакомился с тем как продвигается работа. На масштабные проекты требуется порядка трех лет. По меркам современной индустрии – долго. Причина, прежде всего, в кадрах.
Глава республики предложил предоставить под студию новое более просторное помещение. В этом случае можно было бы увеличить и число сотрудников в четыре раза. Здесь же можно организовать учебный центр для будущих мультипликаторов.