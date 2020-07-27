Стрельба в центре Уфы: полиция ищет опасного мужчину

Прошлой ночью, 26 июля, в самом центре Уфы произошла массовая драка со стрельбой.

Жители центра города словно очутились в 90-х. Как сообщают очевидцы, на пересечении улиц Чернышевского и Мустая Карима началась массовая драка. Все закончилось тем, что один из участников потасовки выхватил пистолет.

Раздались выстрелы. Мужчина попал в поле зрения камер видеонаблюдения, где отчетливо видно его лицо.

Я мимо как раз проходила, это жуткое зрелище. Куча мужиков, крики, маты. Очень безумные вопли. Потом один из них начал расстреливать другого почти в упор, мужчина упал на землю. После выстрелов я уже свернула в другую сторону. Елена М., жительница Уфы

Бандитов не смущало даже то, что в этот момент на стоянке были автомобили, в которых сидели люди. На какой почве произошел конфликт – пока неизвестно, но в результате стрельбы есть раненый.

Однако полицейские по камерам быстро выяснили личность возможного стрелка. Стражи порядка в беспорядочной стрельбе подозревают 30-летнего Георгия Сипкиева. Также у него может быть фамилия Чолоян. Мужчина зарегистрирован в Уфе на улице Жукова.

Сейчас поисками подозреваемого занимается столичная полиция. Если вы видели этого мужчину, немедленно сообщите об этом в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. По предварительным данным, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений между несколькими мужчинами. пресс-служба МВД по Башкирии