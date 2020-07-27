Стрельба в центре Уфы: полиция ищет опасного мужчину

Прошлой ночью, 26 июля, в самом центре Уфы произошла массовая драка со стрельбой.
Жители центра города словно очутились в 90-х. Как сообщают очевидцы, на пересечении улиц Чернышевского и Мустая Карима началась массовая драка. Все закончилось тем, что один из участников потасовки выхватил пистолет.
Раздались выстрелы. Мужчина попал в поле зрения камер видеонаблюдения, где отчетливо видно его лицо.
Бандитов не смущало даже то, что в этот момент на стоянке были автомобили, в которых сидели люди. На какой почве произошел конфликт – пока неизвестно, но в результате стрельбы есть раненый.
Однако полицейские по камерам быстро выяснили личность возможного стрелка. Стражи порядка в беспорядочной стрельбе подозревают 30-летнего Георгия Сипкиева. Также у него может быть фамилия Чолоян. Мужчина зарегистрирован в Уфе на улице Жукова.
Сейчас поисками подозреваемого занимается столичная полиция. Если вы видели этого мужчину, немедленно сообщите об этом в полицию.
Приметы подозреваемого: рост 185-190 см., телосложение спортивное, черная густая борода, короткая стрижка, темные волосы. Разыскиваемый похож на армянина.