Погода в Башкирии на 27 июля: проливные дожди и похолодание

Погода в Башкирии продолжает портиться.

Прогноз синоптиков постоянно меняется. Ранее говорилось о резком понижении температуры, а недавно появилась версия о том, что совсем скоро в регион вернется 30-градусная жара.

Как бы то ни было, такого жуткого пекла, как в середине июля, уже не будет, что не может не радовать. Мы выяснили, какая погода будет 27 июля в основных городах Башкирии

Погода в Уфе на 27 июля

В Уфе будет пасмурно: грозы, дожди и сильный ветер. Днем скорость ветра может достигать 10 метров в секунду.

Утром синоптики обещают +16. К полудню будет +19, но дождь пойдет сильнее, добавится гроза.

После обеда термометр покажет +21, однако небо вновь будет серым. И только к вечеру, вероятно, дождь прекратится. Воздух прогреется до +20.

Погода в Стерлитамаке на 27 июля

В Стерлитамаке, как и в Уфе, тоже пасмурно.

Утром всего лишь +15, а ближе к полудню +17. В это время тоже обещают грозу. После обеда станет чуть потеплее до +21 градуса.

Вечером погода немного наладится. Из-за облаков покажется солнце, а за окном будет +19.

Погода в Нефтекамске на 27 июля

А вот жителей Нефтекамска погода явно порадует.

Утром будет облачно и +16, но днем настанет ясная погода. В полдень воздух уже прогреется до +20.

После обеда возможен небольшой дождь, после чего температура поднимется до +22. Возможен ветер до 8 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 27 июля

В Октябрьском в понедельник, пожалуй, самая динамичная погода.

Утром будет +15 градусов тепла, к полудню +19, а в обед уже +22. При этом одновременно с обедом за окном начнется небольшой дождь с грозой.

Вечером возможны небольшие осадки, ветер до 9 метров в секунду и +21 градус тепла.

Погода в Белорецке на 27 июля

В Белорецке будет холодно. Судите сами - всего +14 градусов утром.

В полдень и в обед будет идти дождь. Максимальная отметка градусника за окном остановится на отметке в +17.

Дождь пройдет до самого вечера. В 20:00 за окном будет лишь +15 градусов.

Погода в Кумертау на 27 июля.

Несмотря на свое южное расположение, Кумертау будет не солнечным в этот понедельник. Утром за окном будет всего лишь +14.