У Элджея и Насти Ивлеевой нашли коронавирус

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева вместе со своим супругом рэпером Элджеем заболели коронавирусом. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Ивлеева подчеркнула, что вирус никуда не делся. Блогерша призвала россиян быть осторожнее.

Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны! Анастасия Ивлеева

В скором времени телеведущая пообещала рассказать о коронавирусе подробнее. В свою очередь, Элджей тоже выложил в сторис положительный результат теста на COVID-19.

Напомним, что Ивлеева и Элджей поженились в прошлом году. Блогерша взяла фамилию своего супруга.