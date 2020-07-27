Следит через камеру: Instagram уличили в шпионаже

Пользователи соцсети Instagram уличили ее в шпионаже через камеру телефона. Они заметили странное поведение приложения благодаря бета-версии iOS 14 с полезной функцией.
Пользователи рассказали, что во время прокрутки ленты в Instagram заметили зелёный индикатор «camera on» («камера включена»), однако никаких фото или видео они не делали.
Данные поведение вызвано багом, сообщил представитель Instagram. Он рассказал изданию The Verge, что сейчас его пытаются исправить.
В Instagram отметили, что сервис получает доступ к камере пользователей, только если они сами разрешают это, например, переходят из ленты в режим съёмки. Представитель соцсети утверждает, что она не записывает контент пользователей.