Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь мужчины

Вчера вечером, 26 июля, в Салаватском районе Башкирии произошла смертельная авария. Лоб в лоб столкнулись автомобиль Chery Tiggo и грузовик MAN. Подробности трагедии рассказали в ГИБДД по РБ.

Страшная авария произошла на 1617 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск . За рулем легковушки находился 60-летний мужчина, а грузовиком управлял 36-летний водитель.

В результате столкновения водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы - он скончался на месте трагедии. По факту ДТП проводится проверка.