Пенсионер из Башкирии совратил трех девочек

В Бижбулякском районе Башкирии произошел вопиющий случай - пенсионера обвинили в растлении сразу троих школьниц. С заявлением в полицию обратились мамы девочек. Об этом сообщает издание КП-Уфа.
62-летнего мужчину подозревают в растлении трех девочек – сестер 8 и 10 лет и их 8-летней подруги. Сексуальные действия злоумышленник совершал на территории одного из местных предприятий. Пока не известно, что именно делал он с девочками.
Свою вину мужчина отрицать не стал. Оперативники возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.