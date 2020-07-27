Пенсионер из Башкирии совратил трех девочек

В Бижбулякском районе Башкирии произошел вопиющий случай - пенсионера обвинили в растлении сразу троих школьниц. С заявлением в полицию обратились мамы девочек. Об этом сообщает издание КП-Уфа.

62-летнего мужчину подозревают в растлении трех девочек – сестер 8 и 10 лет и их 8-летней подруги. Сексуальные действия злоумышленник совершал на территории одного из местных предприятий. Пока не известно, что именно делал он с девочками.