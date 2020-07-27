В Башкирии число зараженных коронавирусом превысило 6,6 тысяч человек

Минздрав Башкирии озвучил свежие данные по распространению коронавируса в республике. По данным главы ведомства Максима Забелина, в регионе насчитывается 6 607 человек с диагнозом covid-19. За сутки это количество увеличилось на 36.
Однако отмечается, что 4 845 пациентам удалось выздороветь. Также Забелин сообщил, что более 30 человек находятся в тяжелом состоянии. Жертвами коронавируса стали 22 человека. Новых смертей за сутки не обнаружено.
Добавим, что в Башкирии сохраняется масочно-перчатный режим.
В людных местах и транспорте надевайте одноразовую медицинскую маску. Меняйте её каждые 2-3 часа и не используйте повторно. В общественных местах соблюдайте социальную дистанцию в 1,5-2 метра.