Радий Хабиров пообещал пристыдить глав районов на всю Башкирию

На ежегодной оперативке в Правительстве Башкирии министерство ЖКХ отчиталось о ходе выполнения программы "Башкирские дворики".
В целом, работа по республике идет неплохо. Кроме дворов готовятся несколько масштабных зон отдыха в Ишимбае, Белебее и других городах. Однако в некоторых дворах работы оказались сделаны из рук вон плохо. Где-то положено плохое напольное покрытие, где-то из конструкций торчат прутья.
Глава Башкирии пообещал наказать глав муниципалитетов, где есть подобные проблемы. Спустя два месяца, если ошибки не исправят, глав районов пристыдят на глазах у всей Башкирии на очередной планерке.