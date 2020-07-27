Радий Хабиров пообещал пристыдить глав районов на всю Башкирию

Начнем с неприятного. Вы перечислили муниципалитеты, где есть некачественная работа. Я им даю почти 2 месяца на то, чтобы они это исправили. И жду доклад. Если кто-то не выполнит, пусть на всю республику стыдно будет. Давайте начнем делать качественно. Каждый рубль с таким трудом дается. Мы отдельно обсуждали вопрсоы с судебными исками. Надо предметно этим заниматься, чтобы приходили нормальные подрядчики. И нам нужно освоить все деньги федеральные. Чтобы не было, как было в прошлом году. Не дай бог кто-то деньги не освоит.

Радий Хабиров