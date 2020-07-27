В Башкирии проводится ежедневная дезинфекция дворов

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции в Башкирии соблюдаются различные меры предосторожности. Так, в Туймазинском районе 17 управляющих компаний проводят дезинфекцию дворов и подъездов. Специалисты не обходят стороной и остановки.

Проводится ежедневная дезинфекция 2343 подъездов в 835 МКД города Туймазы. Также обрабатываются остановки – все 72. В подъездах обрабатываются лестничные перила, почтовые ящики, дверные ручки и кнопки вызова лифтов, также обрабатываются придомовые скамейки.