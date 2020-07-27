«Мучительное решение»: Радий Хабиров о новой помощи многодетным семьям

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии обсудили новую меру соцподдержки в регионе.
Речь идет о предоставлении участка нуждающимся многодетным семьям, либо замене участка на 250 тысяч рублей. Такая сумма среди ближайших регионов - одна из высоких. В большинстве случаев семьям предлагается на 50 тысяч рублей меньше.
Радий Хабиров отметил, что необходимо четко следить, на что конкретно тратятся эти деньги. А если семьи выберут участки, то не оставлять их наедине с пустым полем.
Глава региона подчеркнул, что такое решение стало достаточно мучительным для республики, так как поддержать семьи "здесь и сейчас" не получится. К каждому участку нужно будет провести необходимые коммуникации.