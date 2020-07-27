«Мучительное решение»: Радий Хабиров о новой помощи многодетным семьям

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии обсудили новую меру соцподдержки в регионе. 

Речь идет о предоставлении участка нуждающимся многодетным семьям, либо замене участка на 250 тысяч рублей. Такая сумма среди ближайших регионов - одна из высоких. В большинстве случаев семьям предлагается на 50 тысяч рублей меньше. 

Радий Хабиров отметил, что необходимо четко следить, на что конкретно тратятся эти деньги. А если семьи выберут участки, то не оставлять их наедине с пустым полем.

Глава региона подчеркнул, что такое решение стало достаточно мучительным для республики, так как поддержать семьи "здесь и сейчас" не получится. К каждому участку нужно будет провести необходимые коммуникации. 

Довольно мучительное решение. Мы приняли такое решение и для районов, и для городов. Мы подумали, это более быстрое решение в улучшении жилищных условий. Надо объяснить, что это только на улучшение жилья. Эти обязательства мы будем выполнять еще очень долго. Подведение коммуникаций – это очень долго. Мы видели целые поля, когда построены дома и стоят пустые. У людей просто нет денег на все это, все коммуникации подвести несколько сотен тысяч рублей стоит. Получив участок, они не в состоянии строить. Главы районов, это означает, что ваши задачи по доведению инженерных сетей аннулируются. Это не так. У меня просьба: провести брифинги, очень внимательно и подробно довести.

Радий Хабиров