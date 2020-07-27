Стало известно, как будет проходить Курбан-байрам 2020 в Башкирии

В Башкирии 31 июля будет праздноваться священный праздник мусульман Курбан-байрам. Однако новая коронавирусная инфекция внесла коррективы. Так, согласно санитарным нормам в мечети запрещается находится более 100 человек.

Неизменным ритуалом этого праздника является жертвоприношение. Власти Башкирии решили, что в 2020 году баранов забивать на территории городских мечетей не будут, так как данная процедура является не гигиеничной. Теперь жертвоприношение будет осуществляться на специальных оборудованных площадках. После празднования Курбан-байрама они тщательно дезинфицируются и убираются.

В столице Башкирии на данных площадках будут следить за соблюдением санитраных норм. Горожан будут просить надеть маски, соблюдать социальную дистанцию, а также волонтеры будут измерять температуру присутствующих.

В Уфе планируется забить более 2 тысяч овец. Мясо до потребителей будет доставляться специальным транспортом.

Добавим, что ранее ДУМ Башкирии ввели ограничительные меры на праздновании Курбан-байрам. Среди них - проведение праздничного намаза с 6.00 до 07.00 не более 20 минут, запрещено организовывать массовые праздничные угощения, необходимо установить разметки социальной дистанции (1,5 м) внутри и на прилагающей территории к мечети, все верующие должны быть в масках.