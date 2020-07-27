В Башкирии специалисты дезинфицируют места общего пользования

ГУП «Башфармация» направила муниципалитетам 15 тысяч масок, комбинезонов, перчаток, 10 тысяч пар сапог и защитных очков, 2 тысячи ранцевых распылителей и 16 тысяч литров дезинфицирующих средств. Переданных дезинфицирующих средств хватит до сентября 2020 года.

Проводятся частые проверки подъездов для оценки степени их обработки. Так, с 1 апреля была проведена проверка более 6 тысяч подъездов. Каждый день проводится дезинфекция 2 тысяч дворов и 15 тысяч подъездов. Сами санитарные мероприятия должны проводиться не реже двух раз в неделю.