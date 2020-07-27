В Башкирии водитель насмерть сбил наездника на лошади

Сегодня, 27 июля, ночью зафиксировано серьёзное дорожно-транспортное-происшествие. Авария произошла на автодороге Киргиз-Мияки – Т. Арсланово – Стерлибашево. Водитель легкового автомобиля сбил наездника на лошади.

Предположительно, водитель на ВАЗ (10 или 12) совершил наезд на 59-летнего наездника. Мужчина передвигался по дороге верхом на лошади. От полученных травм наездник скончался на месте происшествия.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД ведут усиленные поиски водителя. Госавтоинспекция Башкирии просит всех возможных свидетелей аварии обратиться в любой отдел полиции.