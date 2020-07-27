В Уфе два малыша упали из окна

В башкирской столице вновь зафиксированы трагические случаи падения детей из окна. Так, за неделю зафиксировано два таких случая. Из окна упали мальчики 3-х и 2-х лет.
Один из случаев произошёл в Ленинском районе Уфы. Ребёнок облокотился на москитную сетку и упал с высоты второго этажа. После оказания медицинской помощь малыша передали родителям. К счастью, его жизнь удалось спасти.
Ещё один похожий случай произошёл в Октябрьском районе. Ребёнок также играл у москитной сетки, которая не выдержала его веса. Малыш упал со второго этажа и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Уважаемые родители! Нельзя оставлять ребенка без присмотра в комнате, где открыто окно, особенно, если малыш находится на подоконнике! Уберите подальше все предметы, по которым он сможет забраться туда. Держите окна закрытыми на ключ или на вертикальном проветривании, но также зафиксированными на ключ. В крайнем случае, закрывайте окно и снимайте ручку. Не приучайте ребенка к играм на подоконнике. Москитная сетка, если таковая установлена у вас, не защитит вашего ребенка от падения, она для этих целей не предназначена, поэтому не позволяйте малышу облокачиваться на нее или использовать ее в качестве упора!