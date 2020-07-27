В Уфе два малыша упали из окна

Уважаемые родители! Нельзя оставлять ребенка без присмотра в комнате, где открыто окно, особенно, если малыш находится на подоконнике! Уберите подальше все предметы, по которым он сможет забраться туда. Держите окна закрытыми на ключ или на вертикальном проветривании, но также зафиксированными на ключ. В крайнем случае, закрывайте окно и снимайте ручку. Не приучайте ребенка к играм на подоконнике. Москитная сетка, если таковая установлена у вас, не защитит вашего ребенка от падения, она для этих целей не предназначена, поэтому не позволяйте малышу облокачиваться на нее или использовать ее в качестве упора!

пресс-служба УГЗ г. Уфы