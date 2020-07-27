В Башкирии назвали примерную дату открытия кинотеатров

Сегодня, 27 июля, на брифинге в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Стала известна примерная дата открытия кинотеатров в республике. Об этом рассказала первый заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина.
Примерной датой открытия кинотеатров оказалось 15 августа. Многое зависит от эпидемиологической ситуации в Башкирии. Если всё же специалисты примут решение, что открывать кинотеатры безопасно, то в заведениях будут соблюдаться все необходимые санитарные меры.
В Башкирии насчитывается 47 кинотеатров, в которых работают 133 зала. Администрация каждого заведения уже ознакомлена с правилам, введенными Роспотребнадзором.