В Башкирии назвали примерную дату открытия кинотеатров

Сегодня, 27 июля, на брифинге в правительстве Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Стала известна примерная дата открытия кинотеатров в республике. Об этом рассказала первый заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина.

Примерной датой открытия кинотеатров оказалось 15 августа. Многое зависит от эпидемиологической ситуации в Башкирии. Если всё же специалисты примут решение, что открывать кинотеатры безопасно, то в заведениях будут соблюдаться все необходимые санитарные меры.

Если это произойдет, 15 августа работать они будут при строгом соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора России. Такие рекомендации для работы кинотеатров и период пандемии утверждены. Наталья Лапшина, первый заместитель министра культуры РБ