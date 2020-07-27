В России от коронавируса за сутки скончались 85 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. За сутки выявлено 5635 новых случаев заражения. Суточное количество заболевших продолжает снижаться.

За всё время пандемии в России заразились COVID-19 818 120 человек. Одновременно болеют 201 437 пациентов с коронавирусом. Этот показатель увеличился за сутки на 2471 человек.

С выздоровлением выписано 3079 человек (за всё время – 603 329). Скончались ещё 85 пациентов, которые перенесли коронавирус (за всё время – 13 354).