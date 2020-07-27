В Башкирии священники будут снижать количество утопленников

Власти Башкирии обратились за помощью к священникам и имамам, чтобы уменьшить количество несчастных случаев на воде. Об этом стало известно сегодня, 27 июля, на оперативном собрании в правительстве. Данную информацию сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Чиновники попросили духовенство региона проводить профилактические беседы с прихожанами. Во время богослужений или намазов священники и имамы будут призывать граждан соблюдать правила безопасности на воде.

Достигнута договоренность о том, что в храмах Уфимской епархии Русской православной церкви, мечетях Духовного управления мусульман во время богослужения и пятничных намазов священнослужители и имам-хатыбы будут обращаться к верующей пастве с призывом соблюдать правила безопасного поведения на воде. Фарит Гумеров, председатель Госкомитета РБ по ЧС