В Башкирии священники будут снижать количество утопленников

Власти Башкирии обратились за помощью к священникам и имамам, чтобы уменьшить количество несчастных случаев на воде. Об этом стало известно сегодня, 27 июля, на оперативном собрании в правительстве. Данную информацию сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.
Чиновники попросили духовенство региона проводить профилактические беседы с прихожанами. Во время богослужений или намазов священники и имамы будут призывать граждан соблюдать правила безопасности на воде.
Напомним, за последнюю неделю в Башкирии утонули 15 человек. Пик смертей на воде пришелся на 13-19 июля – самые жаркие дни этим летом. Власти региона опасаются повторения истории 2000 года, когда в республике на воде погибли более 500 человек.