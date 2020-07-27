В Уфе трагически скончалась врач РКБ им. Куватова

25 июля появилась информация о смерти опытного врача-неонатолога родильного отделения РКБ им. Г.Г. Куватова Елены Смирновой. Трагическую новость сообщили близкие и коллеги.
35 лет Елена отдала любимой профессии, а последнее время работала в «красной зоне» и спасала пациентов от страшного вируса. Коллеги сообщают, что даже будучи на пенсии, Елена не смогла оставить дело всей жизни.
К словам коллег и близких погибшей присоединяются и пациенты Елены. Благодаря терпеливому труду врача на свет появилось большое количество здоровых малышей. По предварительной информации, в последнее время Елена болела пневмонией.
Фото: Соцсети.