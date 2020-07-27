В Уфе трагически скончалась врач РКБ им. Куватова

COVID-19... Красная зона... Человек, отдавший медицине 35 лет. Врач, неонатолог, фитотерапевт. Мы дружили почти 20 лет. Ее замечательная профессия была связана с появлением на свет деток. Она обожала свою работу. Даже, уйдя на пенсию, продолжала помогать этому миру появляться на свет новым жизням.

коллега Елены Смирновой