В Уфе трагически скончалась врач РКБ им. Куватова

25 июля появилась информация о смерти опытного врача-неонатолога родильного отделения РКБ им. Г.Г. Куватова Елены Смирновой. Трагическую новость сообщили близкие и коллеги.

35 лет Елена отдала любимой профессии, а последнее время работала в «красной зоне» и спасала пациентов от страшного вируса. Коллеги сообщают, что даже будучи на пенсии, Елена не смогла оставить дело всей жизни.

COVID-19... Красная зона... Человек, отдавший медицине 35 лет. Врач, неонатолог, фитотерапевт. Мы дружили почти 20 лет. Ее замечательная профессия была связана с появлением на свет деток. Она обожала свою работу. Даже, уйдя на пенсию, продолжала помогать этому миру появляться на свет новым жизням.

коллега Елены Смирновой 

К словам коллег и близких погибшей присоединяются и пациенты Елены. Благодаря терпеливому труду врача на свет появилось большое количество здоровых малышей. По предварительной информации, в последнее время Елена болела пневмонией.

Фото: Соцсети. 