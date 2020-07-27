Библиотека в Илишевском районе Башкирии получит 5 млн рублей на модернизацию

Специалисты особо отмечают, что среди главных задач нацпроекта – это повышение качества жизни и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Ведь равный доступ к информации и знаниям в непосредственной близости от места жительства, новые услуги, высокоскоростной Интернет и различные интеллектуальные способы проведения досуга в комфортном модном пространстве — все это стало реальным благодаря библиотекам нового поколения. Кроме того, в таких учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.