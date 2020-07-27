Библиотека в Илишевском районе Башкирии получит 5 млн рублей на модернизацию

В рамках национального проекты "Культура" Андреевская библиотека, что находится в Илишевском районе Башкирии, получит 5 млн рублей на модернизацию. Об этом сообщили в Минкульте РБ. По данным ведомства, это уже четвертая библиотека, которая обновится благодаря нацпроекту. Ранее модернизированные читальни были открыты в Благоварском, Дюртюлинском, Кандринском и Туймазинском районах.
Специалисты особо отмечают, что среди главных задач нацпроекта – это повышение качества жизни и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Ведь равный доступ к информации и знаниям в непосредственной близости от места жительства, новые услуги, высокоскоростной Интернет и различные интеллектуальные способы проведения досуга в комфортном модном пространстве — все это стало реальным благодаря библиотекам нового поколения. Кроме того, в таких учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.
Как отмечает федеральное ведомство, национальный проект «Культура» показал, что в современном цифровом мире библиотеки востребованы и актуальны. Сегодня государство уделяет особое внимание развитию библиотек, только за 2019-2020 годы реализации проекта на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации было выделено 2 миллиарда рублей из федерального бюджета.