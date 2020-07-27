В Уфе задержали мужчину, который за один день ограбил четырёх женщин

Уфимские полицейские две недели искали мужчину, который нападал на несчастных уфимок и грабил. Четыре женщины обратились с одним и тем же заявление об ограблении. Мужчина нападал на пострадавших прямо на улице.

16 июля 71-летняя пенсионерка сообщила, что недалеко от дома по улице Давлеткильдеева на неё напал неизвестный. Мужчина резко подбежал к женщине, сорвал золотую цепочку и поспешил убежать. В этот же день с такой же жалобой обратились 55-летняя и 64-летняя женщины. По словам первой потерпевшей был составлен фоторобот грабителя.

В этот же день поступило сообщение об ещё одном ограблении. Мужчина напал на 63-летнюю пенсионерку прямо в автобусе. Его добычей снова стала золотая цепочка. Сотрудникам полиции быстро удалось встать на след преступника.

Во всех четырех случаях схема совершения преступления и приметы подозреваемого совпадали. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции предполагаемый уличный грабитель был задержан. Он полностью признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». пресс-служба МВД по РБ