В Уфе задержали мужчину, который за один день ограбил четырёх женщин

Уфимские полицейские две недели искали мужчину, который нападал на несчастных уфимок и грабил. Четыре женщины обратились с одним и тем же заявление об ограблении. Мужчина нападал на пострадавших прямо на улице.
16 июля 71-летняя пенсионерка сообщила, что недалеко от дома по улице Давлеткильдеева на неё напал неизвестный. Мужчина резко подбежал к женщине, сорвал золотую цепочку и поспешил убежать. В этот же день с такой же жалобой обратились 55-летняя и 64-летняя женщины. По словам первой потерпевшей был составлен фоторобот грабителя.
В этот же день поступило сообщение об ещё одном ограблении. Мужчина напал на 63-летнюю пенсионерку прямо в автобусе. Его добычей снова стала золотая цепочка. Сотрудникам полиции быстро удалось встать на след преступника.
Фото: МВД по РБ.