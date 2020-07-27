В Башкирии назвали количество пойманных пьяных водителей за выходные

В Башкирии 208 нетрезвых водителей поймали за минувшие выходные. Теперь им всем предстоит выплатить по 30 тысяч рублей штрафа. А вот тем, кто за руль сел повторно, грозит не только лишение прав, но и свободы. Усиленное патрулирование инспекторы ГИБДД вели близ зон отдыха – Кандрыкуля и Аслыкуля. В рейд вышел и главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Правила хорошего тона не забыл, а вот то, что изрядно выпил, а прав лишен, вероятно, запамятовал. Горький опыт не учит. Два года назад за пьянство за рулем мужчина отделался солидным штрафом. Теперь за повторное нарушение ему грозит уже лишение свободы. И тут водитель внезапно вспоминает, что дома ждут дети, его нужно простить и отпустить.

Белый внедорожник отправляется на штрафстоянку по той же причине. Водитель нетрезв. на алкотестере – почти 0,8 промилле. Это как минимум полбутылки крепкого напитка. Но у задержанного своя философия: выпитые всего лишь две рюмки водки – не повод для наказания. Да и инспекторов он готов угостить.

Сразу семь экипажей ГИБДД на минувших выходных патрулировали западные районы республики. В полуночном маршруте – Туймазы, Октябрьский, Белебей. По многочисленным жалобам населения особый контроль на дорогах близ водоемов, где летом царит повышенный градус.